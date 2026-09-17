Туск повідомив про удар російського дрону біля кордону Польщі з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що безпілотник упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ. Він припустив, що метою російської атаки могла бути автозаправна станція, після чого стався потужний вибух.

"Я отримав чергове повідомлення: російський напад на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік Дорогуська, знову, ймовірно, була атакована АЗС. Прогримів дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Це 17 вересня - винятковий день, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", - сказав .

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі уточнили, що безпілотник, ймовірно, впав або був збитий приблизно за чотири кілометри від кордону, вже на українській території.

За даними польської сторони, йшлося про реактивний дрон, який швидко наближався до кордону, тому в повітря підняли винищувачі.

Представник командування Яцек Горішевський зазначив, що військові продовжують перевіряти дані своїх систем. За попередньою інформацією, безпілотник міг вразити ціль або знищити українську сторону.