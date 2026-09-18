Туск попередив про удар Росії по НАТО під виглядом "випадковості"

За його словами, оцінки розвідок НАТО, України та Польщі вказують на сценарій, за якого Росія може використовувати безпілотники та ракети для атак країнами, які підтримують Україну.

Туск зазначив, що останні розвідувальні дані з цього питання є "дуже послідовними та переконливими".

"Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі і завдати шкоди. А офіційна версія полягатиме в тому, що це був випадковий інцидент і немає підстав розглядати будь-яку відповідь НАТО", - заявив польський прем'єр.

За його словами, таким чином Росія може спробувати перевірити готовність Альянсу реагувати на подібні інциденти та послабити його єдність.

"Мета полягатиме в тому, щоб загалом підірвати цілісність НАТО і, перш за все, переконати країни-члени, що стаття 5 має скоріше теоретичний, ніж практичний характер", – сказав Туск.

Зазначимо, що стаття 5 Північноатлантичного альянсу передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх.

Туск очікує посилення атак по Україні

Польський прем'єр також попередив - найближчі осінь та зима можуть стати вкрай складним періодом для України. За його словами, РФ продовжуватиме інтенсивні удари по українських містах, інфраструктурі та логістичним об'єктам.

Особливу увагу, зазначив Туск, російські війська можуть приділяти складам, залізничній інфраструктурі та іншим об'єктам, які мають значення для української оборони.

"Поки що це Україна", – сказав він, говорячи про мету російських атак.

При цьому він заявив, що наслідки таких ударів можуть безпосередньо торкнутися і Польщі, оскільки атаки все частіше відбуваються поблизу польсько-українського кордону.

Прем'єр також окремо згадав нове покоління реактивних безпілотників, які Росія дедалі активніше застосовує проти України. За його словами, такі дрони рухаються значно швидше і на більшій висоті, що ускладнює їх виявлення та перехоплення.

"Нам доведеться пройти дуже серйозне випробування, тому що ми точно станемо мішенню набагато небезпечніших провокацій та інцидентів, ніж раніше", – попередив Туск.