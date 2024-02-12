Туск назвав себе найбільш проукраїнським політиком у Європі, але є нюанс

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак "варто зважати на проблеми з продовольчою безпекою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, яку цитує RMF FM .

"Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", - сказав Туск.

Він підкреслив, що хотів би поговорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів, що безпосередньо означає безпеку обох країн.

Однією з тем, за словами польського прем'єра, також буде енергетика та "чудова можливість для спільних проєктів".

Туск додав, що Польща та Франція повинні "взяти на себе справді велику відповідальність і дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи".

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції й закликавши притягнути причетних до відповідальності.

Детальніше про скандал на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.