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Інтерв'ю

Туск назвав вибори президента РФ  в анексованому Криму причиною санкцій ЄС

НовиниПолітика    09.07.2018 - 17:25
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Будівництво Керченського мосту також стало причиною санкцій ЄС проти РФ

Проведення виборів президента Російської Федерації (РФ) в анексованому Криму стало однією із причин продовження санкцій Євросоюзу проти РФ. Про це сказав у рамках саміту Україна-Євросоюз у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск, передає РБК-Україна.

Туск зазначив, що ЄС продовжує надавати підтримку територіальній цілісності України. Також непорушним залишається невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя.

"Нещодавно ми розширили список осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС. Це сталося після того, як на півострові були проведені російські президентські вибори і як було розпочато будівництво Керченського мосту без згоди України", - сказав голова Євроради.

Він також нагадав, що кілька днів тому лідери ЄС одностайно погодилися продовжити наші економічні санкції проти  Росії.

Нагадаємо, Європейський союз 5 липня 2018 року продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Згідно з рішенням Ради Європи, дія обмежень триватиме до 31 січня 2019 року.

Економічні санкції передбачають обмеження доступу до ринку Європейського союзу для п'яти російських державних компаній та їх дочірніх структур, а також для трьох російських енергетичних компаній і трьох оборонних структур.

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Теги публікації: Дональд Туск, Саміт, Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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