Туск назвал Трампа главной проблемой Евросоюза

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США главной проблемой для Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление Евросоюза, и это, возможно, является главной проблемой ЕС.

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit (выход Великобритании из состава ЕС - ред.) и молится за распад союза", - сообщил Туск.

Напомним, в начале октября США ввели новые пошлины на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов. Основная часть пошлин применяется к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

В ответ в Европейском союзе пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. При этом, в Еврокомиссии отметили, что введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре Трамп в очередной раз упрекнул страны Европейского союза за недостаточную финансовую поддержку Украины. Ранее во время встречи между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.