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Туск назвав вирішення проблеми нелегальної міграції в ЄС

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 09:12
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

За його словами, проблему нелегальної міграції може вирішити ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС

Голова Європейської ради (ЄС) Дональд Туск вважає, що реальним рішенням проблеми нелегальної міграції є ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС. Про це він заявив в ході дискусій з питань міграції на саміті ЄС в Брюсселі 18 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Польща".

За його словами, примусового прийому біженців в ЄС не буде.

Туск додав, що реальним рішенням проблеми нелегальної міграції є ефективний захист зовнішніх кордонів Євросоюзу.

"Незаконна міграція скоротилася майже на 90% за рахунок закриття зовнішніх кордонів. Якщо ми будемо продовжувати фокусуватися на це, проблема нелегальної міграції буде вирішена", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Туск заявляв, що Європейському союзу ще рано говорити про успіх у зусиллях протидії нелегальній міграції.

Також Туск закликав економічних мігрантів не приїжджати в Європу.

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