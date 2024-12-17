Туск у Львові закликав партнерів припинити спекулювати на можливій поразці України

"Я звертаюся до всіх лідерів західного світу - ми всі повинні підтримати Україну в цей час, як ніколи раніше. Припиніть спекулювати про можливу поразку України," - заявив Туск.

Як пише Polskie Radio 24, Туск підкреслив, що Україна успішно захищається від російського нападу, "всупереч деяким негідникам"

"Ми стоїмо перед великою грою за майбутнє України, Польщі та Європи. Ми всі без винятку повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі чекаємо - ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, ми це знаємо; і в ЄС ніхто не хоче миру більше, ніж Польща, зі схожих причин", - сказав Туск.

Він впевнений, що зараз настав час для всього Заходу повірити у власну силу. Адже Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території і кордонів.

Заяви Туска

Нещодавно Туск заявив, що мирні переговори для завершення війни між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими.

Пізніше Зеленський розповів, що провів розмову з Туском. Вони обговорили спільну роботу та плани на період головування Польщі в ЄС.