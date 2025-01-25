Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна

Угорщина може заблокувати автоматичне продовження європейських санкцій проти Росії. Такий крок підтвердить, що угорський прем'єр Віктор Орбан діє в інтересах Москви, вважає Польща.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського прем'єра Дональда Туска в соцмережі X.
Днями міністр кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що президентство Дональда Трампа у США створило "нову ситуацію", за якої не можна, щоб санкції проти РФ продовжувались автоматично.
"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, буде абсолютно ясно, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками цього факту", - відреагував на це прем'єр Польщі.
Нагадаємо, найближчим часом посли країн ЄС мають зібратися на засідання, щоб обговорити автоматичне продовження санкцій проти Росії. Раніше такі рішення, які потребують одноголосної підтримки, ухвалювались без складнощів. Цього ж разу в ЄС занепокоєні планами Угорщини заблокувати продовження, оскільки не мають запасних варіантів.
Однак глава європейської дипломатії Кая Каллас нещодавно висловила оптимізм, що санкції ЄС проти Росії будуть продовжені до того, як закінчиться термін їх дії.
"Я не бачу причин послаблювати або скасовувати санкції зараз", - заявила вона.
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