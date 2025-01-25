Туск: якщо Орбан заблокує санкції ЄС, то він в команді Путіна

Продовження санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, найближчим часом посли країн ЄС мають зібратися на засідання, щоб обговорити автоматичне продовження санкцій проти Росії. Раніше такі рішення, які потребують одноголосної підтримки, ухвалювались без складнощів. Цього ж разу в ЄС занепокоєні планами Угорщини заблокувати продовження, оскільки не мають запасних варіантів.

Однак глава європейської дипломатії Кая Каллас нещодавно висловила оптимізм, що санкції ЄС проти Росії будуть продовжені до того, як закінчиться термін їх дії.

"Я не бачу причин послаблювати або скасовувати санкції зараз", - заявила вона.

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