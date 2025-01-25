Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина

Продление санкций ЕС против России

Напомним, в ближайшее время послы стран ЕС должны собраться на заседание, чтобы обсудить автоматическое продление санкций против России. Ранее такие решения, требующие единогласной поддержки, принимались без сложностей. В этот же раз в ЕС обеспокоены планами Венгрии заблокировать продление, поскольку не имеют запасных вариантов.

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно выразила оптимизм, что санкции ЕС против России будут продлены до того, как закончится срок их действия.

"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - заявила она.

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