Туск хоче переконати польських перевізників припинити блокаду кордону з Україною

Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що він намагатиметься переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави польського уряду.
Туск зазначив, що звернувся з проханням до польського міністра інфраструктури Даріуша Клімчака представити йому перспективи вирішення блокади кордону з Україною, яку продовжують польські перевізники.
"Я переконуватиму польських перевізників, щоб вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів", - додав прем'єр.
Він також захотів перевірити, чому польські аграрії завтра, 4 січня, знову почнуть страйк на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною, незважаючи на домовленості з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським призупинити блокаду.
"Я очікую дізнатися, чому довіра (між міністром та фермерами - ред.) була настільки короткочасною", - уточнив Туск.
Він розповів, що блокада кордону перевізниками та аграріями не допомагає польському уряду вирішувати їхні проблеми в умовах ракетних ударів РФ по Україні.
Глава уряду припустив, що при зупинці блокади кордону аргументи Польщі краще почують в Україні та ЄС.
Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.
Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.
У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.
При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.