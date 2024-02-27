Туск допустив розширення заборони на імпорт в Польщу з України та назвав умову

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава уряду.

Зазначимо, ще минулого року Варшава в дносторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Блокада кордону з Україною

Варто зауважити, що польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки. Це дуже ускладнює український експорт.

Фермери вимагають, щоб окрім заборони на імпорт українського зерна до Польщі, влада також заборонила ввозити фрукти, яйця та м'ясо.

Це пояснюється тим, що імпорт українських товарів впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів, щоб деблокувати польський кордон.

Глава уряду також зазначав, що якщо проблему не вирішать, то Україна запровадить дзеркальні заходи.