Туск: ЕС готов к любому развитию событий вокруг Brexit

ЕС готов к любому развитию событий вокруг выхода Великобритании из блока, включая и вариант отзыва британским правительством заявки на Brexit. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, говорится на сайте Европейского совета.

По его словам, ЕС "готов к худшему, но надеется на лучшее".

"О Brexit. Европейский совет формализовал достигнутые вчера решение между 27 странами и Великобританией относительно отложения выхода и удлинения процесса. Лично я очень счастлив таким развитием. Как я сказал вчера, это означает, что до 12 апреля все является возможным - соглашение, продлении, если Великобритания решит изменить мысли относительно собственной стратегии, или отзыва статьи 50, что является прерогативой правительства. Поэтому судьба Brexit в руках наших британских друзей. Мы, как ЕС, готовы к худшему, но надеемся на лучшее. Как вы знаете, надежда умирает последней", - подчеркнул Туск.

Напомним, государства-члены ЕС согласовали план по отсрочке процесса Brexit. ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.

Ранее сообщалось, Дональд Туск заявил, что Великобритания сможет получить "короткую отсрочку" Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза.