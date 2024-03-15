Туск анонсував нову зустріч Веймарського трикутника

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у ході сьогоднішніх переговорів у Берліні із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі "Веймарського трикутника" анонсував проведення наступної такої зустрічі за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Глава польського уряду зазначив наприкінці свого виступу, що сторони наступного разу проведуть зустріч вже влітку. Планується, що саміт пройде вже у Польщі.

Додамо, що сьогоднішні переговори Туск назвав "хорошим новим початком для "Веймарського трикутника"".

Нинішня зустріч у Берліні була присвячена насамперед допомозі Україні, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію Росії..

Веймарський трикутник

Нагадаємо, таке неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Зустріч Макрона, Шольца і Туска 15 березня

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішній зустрічі у форматі Веймарського трикутника на прес-конференції у Берліні канцер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із французьким президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском заявив про посилену підтримку для України.

Також канцлер ФРН додав, що країни Заходу будуть використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України.