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Туск анонсировал новую встречу Веймарского треугольника

Пятница 15 марта 2024 18:02
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Туск анонсировал новую встречу Веймарского треугольника Фото: премьер Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе сегодняшних переговоров в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом в формате "Веймарского треугольника" анонсировал проведение следующей встречи через несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава польского правительства отметил в конце своего выступления, что стороны в следующий раз проведут встречу уже летом. Планируется, что саммит пройдет уже в Польше.

Добавим, что сегодняшние переговоры Туск назвал "хорошим новым началом для "Веймарского треугольника"".

Нынешняя встреча в Берлине была посвящена прежде всего помощи Украине, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию России.

Веймарский треугольник

Напомним, такое неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции возникло в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Встреча Макрона, Шольца и Туска 15 марта

Ранее сообщалось, что на сегодняшней встрече в формате Веймарского треугольника на пресс-конференции в Берлине канцер Германии Олаф Шольц после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском заявил об усиленной поддержке для Украины.

Также канцлер ФРГ добавил, что страны Запада будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

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