Тушила пожар. Девушка получила ожоги в Рождественском городке в Черновцах

В Черновцах возник пожар в Рождественском городке на Соборной площади. В результате пожара 17-летняя девушка получила ожоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".
Как сообщили очевидцы этого происшествия, девушка пострадала во время тушения пожара, который возник в деревянном домике.
На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.
По информации медиков, у пострадавшей термические ожоги лица и рук, ее забрали в больницу.
Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года из-за пожаров в Украине погибло 949 украинцев.