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Тушила пожар. Девушка получила ожоги в Рождественском городке в Черновцах

Автор: Александр Белоус

В Черновцах возник пожар в Рождественском городке на Соборной площади. В результате пожара 17-летняя девушка получила ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".

Как сообщили очевидцы этого происшествия, девушка пострадала во время тушения пожара, который возник в деревянном домике.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По информации медиков, у пострадавшей термические ожоги лица и рук, ее забрали в больницу.

Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года из-за пожаров в Украине погибло 949 украинцев.

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