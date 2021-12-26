Гасила пожежу. Дівчина отримала опіки в Різдвяному містечку в Чернівцях

У Чернівцях виникла пожежа в Різдвяному містечку на Соборній площі. Внаслідок пожежі 17-річна дівчина отримала опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Молодий буковинець ".

Як повідомили очевидці цієї пригоди, дівчина постраждала під час гасіння пожежі, яка виникла у дерев’яному будиночку.

На місце пригоди прибула бригада швидкої медичної допомоги.

За інформацією медиків, у постраждалої термічні опіки обличчя і рук, її забрали до лікарні.