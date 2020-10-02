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К тушению пожаров в Луганской области привлекли поезд

Автор: Дмитрий Левицкий

К тушению пожаров и очагов тления вдоль линии разграничения в Луганской области привлекли технику "Укрзализныци". Железнодорожники станции Кондрашевская-Новая вывели на колею пожарный поезд.

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Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

Поезд занимается тушением пожаров между станциями Кондрашевская-Новая и Огородня.

"Также, пожарный поезд, имея запас воды 120 тонн, может оперативно заправлять пожарные машины", - добавили в РГА.

Напомним, по состоянию на сегодня ситуация с масштабными пожарами в Луганской области контролируемая. Сегодня в области утих ветер, а также пошел дождь.

Также РБК-Украина писало, что спасатели потушили очаги пожаров вокруг КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения, но опасность распространения огня с прилегающей территории остается.

Кроме того, по фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 10 уголовных производств. От огня пострадали около 300 домов.

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