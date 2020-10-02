ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До гасіння пожеж у Луганській області залучили потяг

Автор: Дмитро Левицький

До гасіння пожеж та осередків тління вздовж лінії розмежування в Луганській області залучили техніку "Укрзалізниці". Залізничники станції Кіндрашівська-Нова вивели на колію пожежний поїзд.

Популярні новини

Про це повідомляє Станично-Луганська державна районна адміністрація.

Поїзд займається гасінням пожеж між станціями Кіндрашівська-Нова та Огородня.

"Також, пожежний поїзд, маючи запас води 120 тонн, може оперативно заправляти пожежні машини", - додали в РДА.

Нагадаємо, станом на сьогодні ситуація з масштабними пожежами в Луганській області контрольована. Сьогодні в області вщух вітер, а також пішов дощ.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники загасили осередки пожеж навколо КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування, але небезпека поширення вогню з прилеглої території залишається.

Крім того, за фактами пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень. Від вогню постраждали близько 300 будинків.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Луганськпоездпожежа