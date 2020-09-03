При тушении пожаров в Луганской области погиб военный

Фото: пожары в Луганской области (dsns.gov.ua)

Во время тушения пожаров в Луганской области погиб украинский военнослужащий. Его тело обнаружили под завалами блиндажа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что во время ликвидации пожара погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

"Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Отметим, сегодня министр обороны Украины Андрей Таран сообщил об исчезновении военного, который помогал в тушении пожара.

Отметим, это уже второй погибший из-за пожаров в Луганской области. Сегодня утром стало известно о смерти одного человека, еще двух госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Кроме того, в ходе пожаров в Харьковской области пострадали 33 человека, сгорели более двух десятков домов.