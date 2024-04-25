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Тушать спецпотяги. На підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (відео)

Фото: на підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

В Омську (Росія) на підприємстві на Красноярському тракті відбулася сильна пожежа, де спалахнули три ємності з нафтопродуктами 25 квітня. Для гасіння вогню на місце навіть було викликано спецпотяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії, соцмережі.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо площа пожежі - 500 кв. м", - повідомило МНС РФ о 9:56.

 

На підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (скриншоти з відео МНС РФ)

На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки, а до гасіння залучено два пожежні потяги.

Пізніше, о 10:34, у Росії заявили, що нібито пожежу вдалося локалізувати, причому на площі тисячу кв.м. Ймовірно, пожежа досить швидко поширилася на велику територію, причому вдвічі.

У мережі також почали з'являтися відео з місця пожежі.

Новина доповнюється...

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