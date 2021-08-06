В Турции арестовали шесть подозреваемых в поджоге лесов

В Турции арестовали шесть подозреваемых по обвинению в поджоге лесов. В частности, в двух районах юго-западной провинции Мугла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

По данным правоохранителей, 2 августа четыре человека начали пожар в регионе Милас коктейлем Молотова, а затем попытались скрыться.

Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир. Остальных задержали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители. Троих из четырех подозреваемых арестовал суд.

При этом 3 августа троих человек арестовали после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар в районе Мумджулар района Бодрум.

"Пожары начались после того, как эти трое выбросили окурки из автомобиля", - заявили представители сил безопасности.