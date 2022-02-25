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Туреччина заявила, що не може зупинити прохід російських військових кораблів через Босфор

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 16:48
Туреччина заявила, що не може зупинити прохід російських військових кораблів через Босфор Фото: Босфор не буде закритий Туреччиною для військових кораблів Росії (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина не може зупинити прохід військових кораблів через свої протоки, що ведуть в Чорне море. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу послався на Конвенцію Монтре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Україна звернулася до Туреччини з проханням заблокувати прохід російських військових кораблів через протоки Дарданелли і Босфор. Чавушоглу сказав, що Туреччина обмежена в своїх можливостях.

"У разі війни, в якій Туреччина не є стороною, можуть бути вжиті заходи щодо країн, які є сторонами у війні. Якщо є вимога, щоб кораблі воюючих країн повернулися в свої бази, то це повинно бути дозволено", - додав він, маючи на увазі Росію.

При цьому він додав, що у Росії був свій пункт в Конвенцію Монтре. "Статті 19, 20 і 21 передбачають, що якщо корабель країни, що знаходиться в Чорному морі, бажає пройти з проханням повернутися на свою базу, це дозволено", - сказав Чавушоглу.

Конвенція Монтре, підписана в 1936 році, дає Туреччині контроль над проходом суден через ці дві ключові протоки. У мирний час цивільні судна можуть проходити вільно, хоча існують певні обмеження на прохід суден, що не належать Причорноморським країнам.

Причорноморські країни, в які, поряд з Туреччиною, Росією і Україною, також входять Болгарія, Грузія і Румунія.

Військові кораблі можуть проходити через протоки в мирний час, але на умовах, які обмежують сукупний тоннаж в залежності від того, чи є вони Чорноморською країною чи ні, і обмежують тривалість перебування в Чорному морі для нечорноморських держав. Існують також обмеження на калібр зброї, яку вони можуть нести, і Туреччина повинна бути повідомлена про запит.

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