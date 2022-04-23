Туреччина закрила небо для російських літаків, - Чавушоглу
Фото: Туреччина закрила небо для російських літаків (wikimedia by preiss)
Туреччина закрила небо для російських військових і громадянських літаків
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Туреччина закрила небо для російських військових і цивільних літаків, які прямують до Сирії - дозвіл на польоти було видано на три місяці і закінчилося у квітні, заявив Чавушоглу.
Читайте також, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує зателефонувати президентами України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Він сподівається, що за результатами переговорів відбудеться зустріч двох лідерів у Стамбулі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.