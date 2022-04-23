Туреччина закрила небо для російських літаків, - Чавушоглу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу .

Туреччина закрила небо для російських військових і цивільних літаків, які прямують до Сирії - дозвіл на польоти було видано на три місяці і закінчилося у квітні, заявив Чавушоглу.

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