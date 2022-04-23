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Туреччина закрила небо для російських літаків, - Чавушоглу

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Туреччина, Субота 23 квітня 2022 20:05
Туреччина закрила небо для російських літаків, - Чавушоглу Фото: Туреччина закрила небо для російських літаків (wikimedia by preiss)
Автор: Євгеній Прокопенко

Туреччина закрила небо для російських військових і громадянських літаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Туреччина закрила небо для російських військових і цивільних літаків, які прямують до Сирії - дозвіл на польоти було видано на три місяці і закінчилося у квітні, заявив Чавушоглу.

Читайте також, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує зателефонувати президентами України та РФ Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Він сподівається, що за результатами переговорів відбудеться зустріч двох лідерів у Стамбулі.

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