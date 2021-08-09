Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини
У Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Станом на 9 серпня, майже всі пожежі, за винятком двох у провінції Мугла, під контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.
За останні 12 днів були взяті під контроль або погашені 234 пожежі в 47 провінціях.
"За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, усі лісові пожежі в нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі", - заявив міністр.
Кількість загиблих при лісових пожежах в Туреччині зросла до восьми, постраждалих - до 864. Території, спустошені пожежами, не будуть використовуватися для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.
Нагадаємо, у Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів.
Раніше повідомлялось, що масштаби катастрофи настільки серйозні, що їх видно з космосу.