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Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини

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Анкара, Понеділок 09 серпня 2021 14:55
Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини Фото: у Туреччині пожежі взяли під контроль (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Станом на 9 серпня, майже всі пожежі, за винятком двох у провінції Мугла, під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

За останні 12 днів були взяті під контроль або погашені 234 пожежі в 47 провінціях.

"За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, усі лісові пожежі в нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі", - заявив міністр.

Кількість загиблих при лісових пожежах в Туреччині зросла до восьми, постраждалих - до 864. Території, спустошені пожежами, не будуть використовуватися для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.

Нагадаємо, у Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів.

Раніше повідомлялось, що масштаби катастрофи настільки серйозні, що їх видно з космосу.

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