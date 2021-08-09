Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини

За останні 12 днів були взяті під контроль або погашені 234 пожежі в 47 провінціях.

"За винятком пожеж у Міласі та Кейчегізі, усі лісові пожежі в нашій країні були взяті під контроль. "Герої лісу" продовжують працювати з великою відданістю з землі та повітря в Міласі та Кейчегізі", - заявив міністр.

Кількість загиблих при лісових пожежах в Туреччині зросла до восьми, постраждалих - до 864. Території, спустошені пожежами, не будуть використовуватися для інших цілей, окрім як для нових зелених насаджень.