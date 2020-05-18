Турция выразила поддержку крымским татарам и осуждает аннексию Крыма

Турция выразила поддержку и сочувствие крымским татарам в связи с 76-й годовщиной депортации крымских татар. Также они осуждают аннексию Крыма и настаивают на восстановлении территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dailysabah.

Спикер МИД Турции Хами Аксой заявил, что 76 лет назад крымских татар депортировали из Крыма в нечеловеческих условиях.

"Большая часть из 250 тыс. крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании. Крымские татары на протяжении десятков лет не имели возможности вернуться на их родину - Крымский полуостров после изгнания в 1944 году", - сказал Аксой.

Кроме того, он добавил, что Турция оказывает поддержку территориальной целостности Украины. А также чтит память жертв геноцида черкесов после русско-кавказской войны 1763-1864 годов. Тогда народы Кавказа были вынуждены покинуть их родную землю в тяжелых условиях, что привело к потере многих жизней.

Напомним, Соединенные Штаты не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Американские санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины.