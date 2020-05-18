Туреччина висловила підтримку кримським татарам і засуджує анексію Криму

Туреччина висловила підтримку та співчуття кримським татарам у зв'язку з 76-ю річницею депортації кримських татар. Також вони засуджують анексію Криму та наполягають на відновлення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dailysabah.

Речник МЗС Туреччини Хамі Аксой заявив, що 76 років тому кримських татар депортували з Криму в нелюдських умовах.

"Велика частина з 250 тис. кримських татар втратили свої життя або під час депортації, або у вигнанні. Кримські татари впродовж десятків років не мали можливості повернутися на їхню батьківщину - Кримський півострів, після вигнання у 1944 році", - сказав Аксой.

Крім того, він додав, що Туреччина надає підтримку територіальній цілісності України. А також вшановує пам’ять жертв геноциду черкесів після російсько-кавказької війни 1763-1864 років. Тоді народи Кавказу були змушені покинути їхню рідну землю у тяжких умов, що призвело до втрати багатьох життів.

Нагадаємо, Сполучені Штати не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією. Американські санкції залишатимуться доти, доки Росія не поверне півострів під контроль України.