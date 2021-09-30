Турция была вынуждена приобрести у России ЗРК С-400, - Эрдоган
Приобретение у России систем противовоздушной С-400 было вынужденной мерой. Она обусловлена отказом США поставить Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью The New York Times.
Эрдоган заявил, что ему пришлось купить С-400. Он также уверен, что эта сделка с Россией стоила трений с США, которые возникли в результате.
"Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется", - отметил президент Турции.
Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс.
Эрдоган заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и экс-президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.
Ранее сообщалось, что Турция намерена закупить у России вторую партию систем противоракетной обороны С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
Отметим, что декабре после приобретения Турцией первой партии С-400, США ввели частичные санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и еще трех других сотрудников.