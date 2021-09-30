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Туреччина була змушена придбати у Росії ЗРК С-400, - Ердоган

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Четвер 30 вересня 2021 09:16
Туреччина була змушена придбати у Росії ЗРК С-400, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Придбання у Росії систем протиповітряної С-400 було вимушеним заходом. Він обумовлений відмовою США поставити Туреччині зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в інтерв'ю The New York Times.

Ердоган заявив, що йому довелося купити С-400. Він також упевнений, що ця угода з Росією коштувала тих непорозумінь з США, які виникли в результаті.

"Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться", - зазначив президент Туреччини.

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили Північноатлантичний альянс.

Ердоган заявив, що і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і екс-президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.

Раніше повідомлялося, що Туреччина має намір закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Відзначимо, що грудні після придбання Туреччиною першої партії С-400, США ввели часткові санкції щодо управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і ще трьох інших співробітників.

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