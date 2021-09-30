Туреччина була змушена придбати у Росії ЗРК С-400, - Ердоган
Придбання у Росії систем протиповітряної С-400 було вимушеним заходом. Він обумовлений відмовою США поставити Туреччині зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в інтерв'ю The New York Times.
Ердоган заявив, що йому довелося купити С-400. Він також упевнений, що ця угода з Росією коштувала тих непорозумінь з США, які виникли в результаті.
"Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться", - зазначив президент Туреччини.
Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили Північноатлантичний альянс.
Ердоган заявив, що і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і екс-президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.
Раніше повідомлялося, що Туреччина має намір закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.
Відзначимо, що грудні після придбання Туреччиною першої партії С-400, США ввели часткові санкції щодо управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і ще трьох інших співробітників.