Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Турция внедряет ответные меры на пошлины США

НовостиПолитика    21.06.2018 - 11:34
Фото: Дональд Трамп/Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп/Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж РБК-Украина)

Турецкие пошлины затронут ряд товаров, импортируемых из США, общей стоимостью 266,5 млн долларов

Турция начнет внедрять в четверг, 21 июня, ответные тарифы на сумму 266,5 млн долларов в ответ на  пошлины США по дополнительным тарифам на сталь. Об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает Reuters.

Турецкие пошлины затронут ряд товаров, импортируемых из США, включая уголь, бумагу, табак, рис, виски, автомобили, косметику, машиностроительную и нефтехимическую продукцию общей стоимостью 266,5 млн долларов.

Как отметил министр экономики, вводимые пошлины являются "пропорциональными, взвешенными и направлены на защиту торговых интересов Турции".

Также Зейбекчи добавил, что Анкара открыта для диалога с Вашингтоном.

Отметим, президент США Дональд Трамп объявил в марте 2018 года о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентного тарифа на ввоз в страну алюминия.

Напомним, Европейская Комиссия 20 июня 2018 приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации.

Добавим, американские пошлины на иностранную продукцию вызвали недовольство со стороны Европы, а также Канады, Мексики, других государств.

 

ЕС готов к переговорам США по урегулированию пошлин, - Мальмстрем Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США
Теги публикации: пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь