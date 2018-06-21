Турция внедряет ответные меры на пошлины США

Турецкие пошлины затронут ряд товаров, импортируемых из США, общей стоимостью 266,5 млн долларов

Турция начнет внедрять в четверг, 21 июня, ответные тарифы на сумму 266,5 млн долларов в ответ на пошлины США по дополнительным тарифам на сталь. Об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает Reuters.

Турецкие пошлины затронут ряд товаров, импортируемых из США, включая уголь, бумагу, табак, рис, виски, автомобили, косметику, машиностроительную и нефтехимическую продукцию общей стоимостью 266,5 млн долларов.

Как отметил министр экономики, вводимые пошлины являются "пропорциональными, взвешенными и направлены на защиту торговых интересов Турции".

Также Зейбекчи добавил, что Анкара открыта для диалога с Вашингтоном.

Отметим, президент США Дональд Трамп объявил в марте 2018 года о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентного тарифа на ввоз в страну алюминия.

Напомним, Европейская Комиссия 20 июня 2018 приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогичное решение американской администрации.

Добавим, американские пошлины на иностранную продукцию вызвали недовольство со стороны Европы, а также Канады, Мексики, других государств.