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Туреччина впроваджує відповідні заходи на мита США

НовиниПолітика    21.06.2018 - 11:34
Фото: Дональд Трамп/Реджеп Тайіп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп/Реджеп Тайіп Ердоган (колаж РБК-Україна)

Турецькі мита торкнуться низки товарів, що імпортуються зы США, загальною вартістю 266,5 млн доларів

Туреччина почне впроваджувати у четвер, 21 червня, відповідні тарифи на суму 266,5 млн доларів у відповідь на мита США за додатковими тарифами на сталь. Про це сказав міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчи, передає Reuters.

Турецькі мита зачеплять низку товарів, що імпортуються з США, включаючи вугілля, папір, тютюн, рис, віскі, автомобілі, косметику, машинобудівну та нафтохімічну продукцію загальною вартістю 266,5 млн доларів.

Як зазначив міністр економіки, мита, що вводяться, є "пропорційними, виваженими і спрямовані на захист торговельних інтересів Туреччини".

Також Зейбекчи додав, що Анкара відкрита для діалогу з Вашингтоном.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп оголосив у березні 2018 року про введення 25-відсоткового мита на імпорт сталі і 10-відсоткового тарифу на ввезення в країну алюмінію.

Нагадаємо, Європейська Комісія 20 червня 2018 прийняла постанову про введення додаткових 25% мита на імпорт з США у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації.

Додамо, американські мита на іноземну продукцію викликали невдоволення з боку Європи, а також Канади, Мексики, інших держав.

 

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Теги публікації: пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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