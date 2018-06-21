Туреччина впроваджує відповідні заходи на мита США

Турецькі мита торкнуться низки товарів, що імпортуються зы США, загальною вартістю 266,5 млн доларів

Туреччина почне впроваджувати у четвер, 21 червня, відповідні тарифи на суму 266,5 млн доларів у відповідь на мита США за додатковими тарифами на сталь. Про це сказав міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчи, передає Reuters.

Турецькі мита зачеплять низку товарів, що імпортуються з США, включаючи вугілля, папір, тютюн, рис, віскі, автомобілі, косметику, машинобудівну та нафтохімічну продукцію загальною вартістю 266,5 млн доларів.

Як зазначив міністр економіки, мита, що вводяться, є "пропорційними, виваженими і спрямовані на захист торговельних інтересів Туреччини".

Також Зейбекчи додав, що Анкара відкрита для діалогу з Вашингтоном.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп оголосив у березні 2018 року про введення 25-відсоткового мита на імпорт сталі і 10-відсоткового тарифу на ввезення в країну алюмінію.

Нагадаємо, Європейська Комісія 20 червня 2018 прийняла постанову про введення додаткових 25% мита на імпорт з США у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації.

Додамо, американські мита на іноземну продукцію викликали невдоволення з боку Європи, а також Канади, Мексики, інших держав.