Евросоюз утвердил ответные меры на пошлины США

Дополнительные импортные пошлины начнут действовать с 22 июня

Европейская Комиссия сегодня, 20 июня, приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США в ответ на аналогично е решение американской администрации. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Европейская комиссия сегодня одобрила ведение мер по сбалансированию в ЕС в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут немедленно нацелены на перечень продуктов стоимостью 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня", - говорится в сообщении.

Список импорта США, который теперь столкнется с дополнительной пошлиной на границе ЕС, включает сталь и алюминиевые изделия, сельскохозяйственные товары и комбинацию различных других продуктов. Применяя эти обязанности, ЕС осуществляет свои права в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы не хотели находиться в этом положении. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести тарифы на сталь и алюминий в ЕС означает, что у нас нет другого выбора. Международная торговля, которую мы разработали на протяжении многих лет, совместно с нашими американскими партнерами, не может быть нарушена без реакции с нашей стороны. Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Разумеется, если США отменит свои тарифы, наши меры также будут устранены", - заявила комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

ЕС перебалансирует двустороннюю торговлю с США, беря за основу стоимость экспорта стали и алюминия, на которые влияют меры США. Они составляют 6,4 млрд евро. Из этой суммы ЕС немедленно перебалансирует экспорт в размере 2,8 млрд евро. Оставшаяся ребалансировка в торговле на сумму 3,6 млрд евро будет проходить на более позднем этапе - через три года или после позитивного вывода в урегулировании споров ВТО, если это произойдет раньше.

Ребалансирующие меры ЕС будут эффективны до тех пор, пока будут приняты меры США в соответствии с Соглашением ВТО о гарантиях и законодательством ЕС.

Список продуктов такой же, как и в предыдущем решении от 16 мая, а также 18 мая в уведомлении ВТО.

Напомним, страны Евросоюза в четверг, 14 июня, единогласно одобрили введение импортных пошлин в размеме 25% как контрмеры против решения Соединенных Штатов Америки (США).