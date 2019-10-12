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Туреччина встановила контроль над 20 населеними пунктами на півночі Сирії

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 14:59
Туреччина встановила контроль над 20 населеними пунктами на півночі Сирії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Також військові перекрили шосе між провінційним центром Хасеке і Кобани

Підрозділу турецької армії і воюючі на їх стороні збройні формування сирійської опозиції встановили контроль над 20 населеними пунктами, які розташовані на півночі Сирії. Про це повідомляє РБ-Україна з посиланням на телеканал Al-Hadath.

Як повідомляється, турецькі військовослужбовці і бойовики сирійської опозиції перекрили шосе між провінційним центром Хасеке і Кобани (Айн-ель-Араб) на північно-сході провінції Алеппо. Крім того, їм вдалося захопити блокпост на перетині доріг, що йдуть у міста Телль-Тамер, Айн-Іса і Ракка.

Авіація і артилерія турецьких військ завдають інтенсивні удари по прикордонному місту Рас-ель-Айн, де обороняються бійці курдських Сил народної самооборони", що входять до складу коаліції "Сили демократичної Сирії".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони Туреччини повідомило, що в ході операції "Мирна весна" було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії. Терористичні позиції були вражені як із землі, так і з повітря.

Відзначимо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

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