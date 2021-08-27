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Турция угрожает войной Греции из-за суверенитета островов, - греческий МИД

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Греция , Пятница 27 августа 2021 16:55
Турция угрожает войной Греции из-за суверенитета островов, - греческий МИД Фото: Турция угрожает войной Греции из-за суверенитета островов (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Греции пожаловалось на то, что Турция угрожает стране войной. Республика продолжает оспаривать суверенитет остров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

Турция недовольна тем, что Афины могут расширить свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море. Также республика продолжает оспаривать суверенитет греческих островов.

По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, Турция, нарушая все нормы права, выступила против страны с угрозами начала войны, если она попытается расширить территориальные воды.

"Это единственная страна в мировом сообществе, которая выступила с угрозой войны против другой страны. И даже если эта другая страна воспользуется своими неотъемлемыми правами", - отметил Дендиас.

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Турция Греция Афины
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