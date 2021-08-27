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Туреччина погрожує війною Греції через суверенітет островів, - грецьке МЗС

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Греція , П'ятниця 27 серпня 2021 16:55
Туреччина погрожує війною Греції через суверенітет островів, - грецьке МЗС Фото: Туреччина погрожує війною Греції через суверенітет островів (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ Греції поскаржилось на те, що Туреччина погрожує країні війною. Республіка продовжує оскаржувати суверенітет острів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Греції.

Туреччина незадоволена тим, що Афіни можуть розширити свої територіальні води з 6 до 12 морських миль в Егейському морі. Також республіка продовжує оскаржувати суверенітет грецьких островів.

За словами голови МЗС Греції Нікоса Дендіаса, Туреччина, порушуючи всі норми права, виступила проти країни з погрозами початку війни, якщо вона спробує розширити територіальні води.

"Це єдина країна у світовій спільноті, яка виступила з погрозою війни проти іншої країни. І навіть якщо ця інша країна скористається своїми невід'ємними правами", - відзначив Дендіас.

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Турция Греція Афины
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