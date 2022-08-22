Турция удвоила импорт российской нефти после вторжения в Украину
Турция удвоила импорт российской нефти в этом году, поскольку две страны настроены на более широкое сотрудничество в бизнесе и особенно в торговле энергоресурсами перед лицом западных санкций против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Торговля между Турцией и Россией процветала с весны, поскольку турецкие компании, которым не запрещено вести дела с российскими партнерами, вмешались, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в результате того, что предприятия ЕС покинули Россию после ее вторжения в Украину в начале этого года.
По данным Refinitiv, Турция увеличила импорт нефти из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, до более чем на 200 тысяч баррелей в сутки в этом году по сравнению с 98 тысяч баррелей в сутки за тот же период 2021 года.
Турция не ввела санкции против России из-за ее вторжения в Украину, заявив, что по-прежнему зависит от поставок энергоресурсов из России.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в начале августа и договорились активизировать деловое сотрудничество.
Данные показали, что основные турецкие нефтеперерабатывающие заводы Tupras и азербайджанский нефтеперерабатывающий завод SOCAR STAR значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив при этом закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.
В этом году цены на российскую нефть упали до исторического минимума по отношению к эталону Brent, в то время как цены на североморскую и иракскую нефть выросли.
"Выбор турецких нефтеперерабатывающих заводов был очевиден, поскольку у них нет ограничений на покупку российской нефти", - сказал трейдер на средиземноморском нефтяном рынке, отказавшийся назвать свое имя. Он добавил, что хорошая маржа переработки нефти Urals поддержала прибыль турецких НПЗ.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность использовать рубли для торговли.
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