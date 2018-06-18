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Турция и США начали патрулирование на севере Сирии

НовостиОбщество    18.06.2018 - 21:17
Иллюстративное фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)
Иллюстративное фото: турецкие военные (inherentresolve.mil)

Патрули не будут заходить на территорию другой стороны

Армия Турции сообщила, что ее подразделения, а также подразделения армии Соединенных Штатов Америки (США) начали патрулирование в окрестностях города Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщает DW.

"Турки патрулируют на север от района Саджур, в то время как американцы - со стороны, контролируемой военным советом Манбиджа", - рассказал информагентству dpa Шерван Дарвиш, представитель военного совета Манбиджа, которую возглавляют курды.

Он добавил, что патрули не будут заходить на территорию другой стороны.

Также турецкие военные подчеркнули, что такое патрулирование осуществляется согласно договоренности между Турцией и США.

Там также подтвердили, что патрули турецких и американских военных не будут пересекаться. То есть фактически они будут осуществлять патрулирование вдоль линии размежевания между районами, подконтрольными туркам и курдам соответственно.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил 18 июня, что турецкие военные рассчитывают войти в Манбидж "постепенно". Чавушоглу подчеркнул в разговоре с журналистами, что Манбидж будет очищено от курдских подразделений, относящихся к Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.

Напомним, ранее сообщалось, что ВПС Турции нанесли удар по позициям Курдской рабочей партии.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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