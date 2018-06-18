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Туреччина та США розпочали патрулювання на півночі Сирії

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 21:17
Іллюстративне фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)
Іллюстративне фото: турецькі військові (inherentresolve.mil)

Патрулі не заходитимуть на територію іншої сторони

Армія Туреччини повідомила, що її підрозділи, а також підрозділи армії Сполучених Штатів Америки (США) розпочали патрулювання на околицях міста Манбідж на півночі Сирії. Про це повідомляє DW.

"Турки патрулюють  на північ від району Саджур, у той час як американці - з боку, контрольованого військовою радою Манбіджа", - розповів інформагенції dpa Шерван Дарвіш, речник військової ради Манбіджа, яку очолюють курди.

Він додав, що патрулі не заходитимуть на територію іншої сторони. 

Також турецькі військові наголосили, що таке патрулювання здійснюється відповідно до домовленості між Туреччиною та США.

Там також підтвердили, що патрулі турецьких та американських військових не перетинатимуться. Тобто фактично вони здійснюватимуть патрулювання вздовж лінії розмежування між районами, підконтрольними туркам та курдам відповідно.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив 18 червня, що турецькі військові розраховують увійти до Манбіджа "поступово". Чавушоглу наголосив у розмові з журналістами, що Манбідж буде очищено від курдських підрозділів, що належать до Загонів народної самооборони та Робітничої партії Курдистану.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ВПС Туреччини завдали удару по позиціях Курдської робочої партії.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Турция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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