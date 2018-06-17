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Авіація Туреччини завдала удару по курдам в Іраку

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 06:31
Ілюстративне фото: вибух в Іраку (twitter.com/defense_iraq)
Ілюстративне фото: вибух в Іраку (twitter.com/defense_iraq)

Метою бомбардування був гірський район Кандиль

ВПС Туреччини завдали удару по позиціях Курдської робочої партії (КРП). Інцидент стався під час з'їзду керівництва партії в північному Іраку 16 червня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, информирцет DW.

"Метою бомбардування був гірський район Кандиль, оскільки там, за припущенням турецького уряду, ховаються лідери КРП. Президент Туреччини заявив, що в ході бомбардування, швидше за все, постраждали високопоставлені члени КРП", - пише видання.

Наголошується, що результати бомбардування Ердоган не висвітлив, заявивши що ще немає інформації, за якою можна робити висновки.

"Те, що був вражений важливий збірний пункт КРП - безсумнівно", - сказав Ердоган.

Повідомляється, уряд Туреччини знову пригрозив ввести сухопутні війська на кордон Іраку і Ірану в регіон Кандиль.

Нагадаємо, у ході передвиборчої поїздки турецького депутата сталася стрілянина.

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Теги публікації: Турция, Ірак, курды  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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