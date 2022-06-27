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Найти компромисс. Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО

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Мадрид, Понедельник 27 июня 2022 01:21
Найти компромисс. Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО Фото: Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в переговорах с лидерами Швеции и Финляндии, а также генсеком НАТО во вторник в преддверии саммита североатлантического альянса в Мадриде.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

"По просьбе генерального секретаря НАТО в Мадриде состоится четырехсторонняя встреча на уровне лидеров глав государств с участием нашего президента. На ней могут быть достигнуты определенные договоренности", - отметил Калин.

В то же время он подчеркнул, что присутствие Эрдогана на переговорах со Швецией, Финляндией и НАТО во вторник не означает, что Турция готова отступить от своей позиции. Калин сказал, что Турция и страны Северной Европы пришли к согласию по многим вопросам. Лидеры стран НАТО соберутся на саммит в Мадриде 29 июня.

Напомним, ранее Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.

Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, его страна может не вступить в НАТО раньше сентября из-за Турции.

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