Найти компромисс. Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в переговорах с лидерами Швеции и Финляндии, а также генсеком НАТО во вторник в преддверии саммита североатлантического альянса в Мадриде.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.
"По просьбе генерального секретаря НАТО в Мадриде состоится четырехсторонняя встреча на уровне лидеров глав государств с участием нашего президента. На ней могут быть достигнуты определенные договоренности", - отметил Калин.
В то же время он подчеркнул, что присутствие Эрдогана на переговорах со Швецией, Финляндией и НАТО во вторник не означает, что Турция готова отступить от своей позиции. Калин сказал, что Турция и страны Северной Европы пришли к согласию по многим вопросам. Лидеры стран НАТО соберутся на саммит в Мадриде 29 июня.
Напомним, ранее Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.
Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, его страна может не вступить в НАТО раньше сентября из-за Турции.
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