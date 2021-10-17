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Турция смягчит визовые требования для части туристов: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов. Страна в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Türk Time.

По словам заместителя министра иностранных дел Явуза Селима Кирана, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг, - ред.), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - сообщил Киран.

Власти страны планируют увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеют сейчас, до 3 млрд долларов к 2023 году.

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Турция