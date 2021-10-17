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Туреччина пом’якшить візові вимоги для частини туристів: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів. Країна протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних закладах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Türk Time.

За словами заступника міністра закордонних справ Явуза Селіма Кірана, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для оздоровлення з Європи, Близького Сходу та Африки.

"Як тільки пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення через HIB (Асоціація експортерів послуг, - ред.), він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі", - повідомив Кіран.

Влада країни планує збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які мають нині, до 3 млпд доларів до 2023 року.

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Турция