Турция сможет покупать зерно у Украины и РФ по более низким ценам, - СМИ

Турция сможет покупать украинское и российское зерно по ценам ниже мировых. Это было решено на основе договоренностей по разблокированию экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, которого цитирует газета Sabah.

По его словам, во время подписания зернового соглашения в Стамбуле, как украинская, так и российская сторона пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретение.

"Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для дальнейшего его экспорта... Конечно, Украина и РФ сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что еще во время инициатив по проведению дипломатических переговоров относительно разблокирования экспорта украинского зерна, Анкара уже заявляла о намерении покупать продукцию у нашей страны со скидкой более чем в 25%.

Напомним, 23 июля, стало известно, что в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако вчера российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе, чем поставили под сомнение документ.

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