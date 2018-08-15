Туреччина не зможе перейти на розрахунки з Україною в нацвалюті, - аналітики

Аналітики впевнені, що Україні не вигідні розрахунки в турецькій валюті

Турецька влада не зможе перейти на розрахунки з Україною в національній валюті. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Король лір": хто спровокував фінансову кризу в Туреччині і чим вона загрожує Україні".

Відзначимо, в розпал фінансової кризи в Туреччині президент країни Реджеп Ердоган запропонував не використовувати долар у зовнішньоторговельних операціях, перейшовши на розрахунки в національних валютах з Україною, Росією, Китаєм та Іраном. Однак, на думку опитаних РБК-Україна фінансових аналітиків, реалізувати такі наміри турецька влада не зможе.

"Зробити це не вдавалося ні КНР, ні Росії, і не вдасться Туреччині. Технічно це неможливо навіть в економіці з високою часткою держсектора, як РФ та КНР, у Туреччині тут нічого не вийде крім гучних заяв", - вважає член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

Керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен погоджується, що перевести розрахунки в національні валюти - ліру і гривню - непросте завдання. На його думку, поодинокі приклади переходу на такі розрахунки можуть бути, але для того, щоб вони стали масовими, потрібні домовленості на більш високому рівні.

"Має бути кредитна підтримка з боку центральних банків. Турецькі банки, приміром, повинні давати кредит в своїй валюті українському бізнесу, який захоче придбати продукцію у турецьких виробників. Але, діючи в таких рамках, ми підтримуємо їх економіку, а не свою. Тому потрібні дзеркальні дії, щоб турки брали гривню в кредит і купували українську продукцію. Але і від такого співробітництва вигода для нас теж неочевидна", - упевнений Вальчишен.

З урахуванням того, що турецька ліра останнім часом нестабільна, для України розрахунки в турецькій валюті не вигідні, додає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"Наш експорт до Туреччини в доларовому вираженні в два рази більший за імпорт з цієї країни. Якщо у нас всі розрахунки з турецькими контрагентами будуть в лірі, то у нас буде надлишок турецької валюти. Виникне питання, куди її подіти і за яким курсом міняти. Для більшості українських компаній це буде неприйнятно", - вважає Паращій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Туреччина готова перейти на розрахунки в національній валюті з Україною та іншими партнерами.

До цього президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян міняти долари і євро на національну валюту - турецьку ліру.