Турция на следующей неделе отменит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Турции отменят 18 июля

Турция отменит введенное два года назад чрезвычайное положение 18 июля 2018 года. Об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Anadolu.

По словам Калина, чрезвычайное положение впоследствии могут вернуть, если Турция столкнется с экстраординарной угрозой.

Отметим, чрезвычайное положение в Турции было объявлено 21 июля 2016 года после провала попытки государственного переворота. За это время в стране задержали более 160 тыс. человек, столько же государственных служащих уволили. Кроме того, власти закрыли ряд средств массовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция официально сменила форму правления на президентскую. До этого правительство Турции передало свои полномочия Реджепу Эрдогану.