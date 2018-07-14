Туреччина наступного тижня скасує надзвичайний стан

Надзвичайний стан в Туреччині скасують 18 липня

Туреччина скасує введений два роки тому надзвичайний стан 18 липня 2018 року. Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, передає Anadolu.

За словами Каліна, надзвичайний стан згодом можуть повернути, якщо Туреччина зіткнеться із екстраординарною загрозою.

Зазначимо, надзвичайний стан в Туреччині було оголошено 21 липня 2016 року після провалу спроби державного перевороту. За цей час в країні затримали понад 160 тис. осіб, стільки ж державних службовців звільнили. Крім того, влада закрила ряд засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина офіційно змінила форму правління на президентську. До цього уряд Туреччини передав свої повноваження Реджепу Ердогану.