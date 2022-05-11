Турция и Казахстан договорились о военном сотрудничестве

В рамках визита Токаева в Турцию состоялась встреча казахского министра обороны Руслана Жаксылыкова с турецким коллегой Хулуси Акаром. По итогам разговора стороны подписали ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество.

По данным Tengrinews, в Казахстане организуют производство турецких беспилотников ANKA. На базе дочернего предприятия Kazakhstan Engineering запустят линию сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов.

"В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Беспилотник ANKA был создан в Турции в 2013 году. Имея максимальный взлетный вес 1700 кг, он может нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте 9000 м.