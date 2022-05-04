"Исторический факт не требует закрепления". Назарбаева уберут из конституции Казахстана

Казахский Конституционный совет, прорабатывающий проект изменений в Основной закон, решил изъять из конституции все упоминания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz .

Упоминания о Назарбаеве уберут из казахской конституции. Рабочая группа по наработке конституционных изменений решила избавиться от отдельных норм, касающихся первого президента.

В частности, речь идет о нормах о праве Назарбаева избираться более двух раз подряд и закреплении его особого статуса и полномочий конституцией и отдельными законами. В свою очередь упоминание исторической роли первого президента назвали "не несущим никакой правовой нагрузки".

"Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся первым президентом независимого Казахстана не требует особого юридического закрепления", – заявил юрист Марат Башимов.

Казахское законодательство ранее закрепило необходимость согласования с Назарбаевым основ государственной политики. Кроме того, он получил право пожизненно обращаться к народу и официальным лицам по разным вопросам, а также выступать перед парламентом.