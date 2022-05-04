ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Исторический факт не требует закрепления". Назарбаева уберут из конституции Казахстана

Новина українською →
Астана, Среда 04 мая 2022 21:17
"Исторический факт не требует закрепления". Назарбаева уберут из конституции Казахстана Фото: Казахский парламент (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Антон Федорцив

Казахский Конституционный совет, прорабатывающий проект изменений в Основной закон, решил изъять из конституции все упоминания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz.

Упоминания о Назарбаеве уберут из казахской конституции. Рабочая группа по наработке конституционных изменений решила избавиться от отдельных норм, касающихся первого президента.

В частности, речь идет о нормах о праве Назарбаева избираться более двух раз подряд и закреплении его особого статуса и полномочий конституцией и отдельными законами. В свою очередь упоминание исторической роли первого президента назвали "не несущим никакой правовой нагрузки".

"Сам исторический факт, что Нурсултан Назарбаев являлся первым президентом независимого Казахстана не требует особого юридического закрепления", – заявил юрист Марат Башимов.

Казахское законодательство ранее закрепило необходимость согласования с Назарбаевым основ государственной политики. Кроме того, он получил право пожизненно обращаться к народу и официальным лицам по разным вопросам, а также выступать перед парламентом.

К слову, Казахстан не будет отправлять свои войска в рамках миссий ОДКБ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Назарбаев
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны