Турция расширяет разведку на спорном шельфе, Греция протестует

Турция расширяет поиск углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье. Согласно сообщению турецких военно-морских сил, судно Oruc Reis вместе с двумя другими кораблями, Ataman и Cengiz Han, продолжит работу в районе к югу от греческого острова Родос до 4 ноября.

Об этом сообщает агентство Reutres.

Министерство иностранных дел Греции заявило, что подаст жалобу турецкой стороне, поскольку судно Oruc Reis находится в районе континентального шельфа Греции.

"Греция открыто осуждает это неприемлемое поведение, которое, по сути, уводит еще дальше от перспективы конструктивного диалога", - говорится в заявлении министерства.

В нем отмечается, что Турция ведет себя "как изгой", пытаясь дестабилизировать регион и разжечь напряженность, игнорируя международное право.

Спор разразился в августе, когда Турция направила судно Oruc Reis в воды, на которые также претендуют Греция и Кипр, оба государства-члена Европейского союза.

Анкара отозвала судно Oruc Reis в прошлом месяце, чтобы наладить дипломатию перед саммитом ЕС, на котором Кипр добивался санкций против Турции. Оно было отправлено обратно в этом месяце, что вызвало гневную реакцию Греции, Франции и Германии.

После саммита 27 стран ЕС заявили, что накажут Турцию, если она продолжит свои операции в регионе. Анкара сообщила, что еще больше обострило отношения между Турцией и ЕС. Турция заявляет, что ее операции находятся на континентальном шельфе.