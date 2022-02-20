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Турция провела над Черным морем военные учения с истребителями F-16

Автор: Артур Родивилов

Полеты над Черным морем совершили военно-воздушные силы Турции. Учения провели с истребителями F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС Турции.

Надводная высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16. Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9,1-10,7 км).

В полетах участвовали самолеты пятой главной реактивной базы командования ВВС Турции.

Напомним, недавно Россия объявила большие районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных "учений".

После чего, МИД Украины выразил решительный протест России.

Позже Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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Турция