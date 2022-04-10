Турция не пропустит российские корабли в Черное море до конца войны

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заверил, что военные корабли РФ не войдут в Черное море, пока идет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRHaber .

Турецкие власти не отступят от позиции по пропуску российских кораблей к Черному морю. Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.

"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли к Черному морю", – заявил глава Минобороны.

Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами. Анкара имеет право открывать и закрывать там проход военным кораблям.